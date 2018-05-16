ФСО: Путин не нарушил ПДД, когда ехал на «КамАЗе» по Крымскому мосту

Москва, , 23:40 — REGNUM Заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов сегодня, 16 мая, объяснил журналистам, почему президент Российской Федерации Владимир Путин, будучи за рулем самосвала «КамАЗ» во время проезда по Крымскому мосту, не пристегнулся ремнем безопасности.

Напомним, 15 мая президент России принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Глава государства за рулем самосвала «КамАЗ» возглавил колонну строительных грузовиков, которая проехала по мосту со стороны Краснодарского края в Керчь.

Трансляцию торжественного проезда показывали многие телеканалы. Одна из камер была установлена в кабине «КамАЗа», которым управлял Путин. Российский лидер действительно не пристегнулся ремнем безопасности.

Симонов пояснил, что Путин принимал участие в церемонии запуска автодорожной части Крымского моста, которая проходила 15 мая, но официально движение по мосту было открыто 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

То есть российский лидер не нарушил правила дорожного движения, так как участок моста, по которому двигалась колонна грузовиков, пока не является дорогой.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — добавил Симонов.