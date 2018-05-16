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США ввели санкции против лидеров «Хезболлы»

Экономика

Санкции были введены в отношении лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и представителя высшего руководства движения Наима Кассема

США ввели санкции против лидеров «Хезболлы»
upyernoz
Флаг «Хезболлы»

Вашингтон, 16 мая 2018, 23:30 — REGNUM  Министерство финансов США ввело персональные санкции против руководства шиитского движения «Хезболла»

Согласно заявлению Минфина США, санкции были введены в отношении лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и представителя высшего руководства движения Наима Кассема.

Напомним, ливанское шиитское движение «Хезболла» считается в США и Израиле террористической организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая США ввели санкции против главы Центробанка Ирана Валиуллы Сейфа и глава иракского банка «Аль-Билад» Араса Хабиба.

Согласно заявлению Минфина США, Центробанк Ирана при непосредственном участии председателя вложил «миллионы долларов» в иракский банк «для обогащения и поддержки» движения «Хезболла».

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