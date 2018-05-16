Узбекистан экспортирует 20% добытого газа

Ташкент, , 21:24 — REGNUM В Узбекистане объем добычи газа предприятиями нефтегазовой отрасли полностью покрывает внутренние потребности республики, и 20% объема отправляется на экспорт, сообщает 16 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на первого заместителя председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Улугбека Сайидова.

По его словам, доля компании в ВВП страны составляет 15%, а доходная часть бюджета на 20% формируется от поступлений из «Узбекнефтегаза». Однако из-за истощения запасов и технологических потерь добыча в стране снижается.

По официальным данным, в 2017 году объем добычи газа составил 56,4 млрд тонн, что на 0,5% больше, чем в 2016 году, а добыча нефти — 806 тыс. тонн, что 6,3% меньше, чем годом ранее.

Основными потребителями узбекистанских углеводородов являются Россия и Китай. Часть сырья идет в соседние страны. В 2018—2020 годах Узбекистан планирует нарастить поставки газа в Китай до 10 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали договор о поставках газа, согласно которому с 2018 года Узбекистан обязуется ежегодно поставлять в Россию 4 млрд кубометров газа.

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