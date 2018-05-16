Иран стремится увеличить объем торговли с Катаром до $1 млрд

Тегеран, , 21:01 — REGNUM Тегеран планирует увеличить объем торговли с Дохой до $1 млрд, заявил советник министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Реза Файяз, 16 мая сообщает агентство Mehr.

«После 12-летнего перерыва в катарской столице Дохе состоялось заседание совместной экономической комиссии, на котором министры торговли двух стран подписали соглашение», — заявил Файяз.

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Представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана добавил, что в состав иранской торгово-экономической делегации вошли 40 бизнесменов из частного сектора и еще 40 представителей государственного сектора. В ходе переговоров стороны обсудили пути расширения торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Катаром.

Хотя торговый оборот двух стран находится на достойном уровне, такая двусторонняя торговля является неудовлетворительной, заявил Файяз, добавив, что в 2018 году может произойти резкое увеличение объема торговли между двумя странами.

Напомним, в прошлом финансовом году, который завершился 20 марта 2018 года, Иран нарастил объем торговли с Катаром до $320 млн. Следующее заседание совместной экономической комиссии Ирана и Катара состоится в Тегеране.

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