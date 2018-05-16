В Костромской области дорожает бензин

Кострома, , 20:13 — REGNUM В Костромской области зафиксирован рост цен на бензин, сообщает K1news.ru. Стоимость АИ-92 выросла на 4 рубля; АИ-95 — на 3 рубля; дизельное топливо — на 2.

«Так, на одной из заправок литр бензина АИ 95 стоит уже 43 рубля 50 копеек, АИ 92 — 42 рубля 50 копеек, литр дизельного топлива — 44 рубля 50 копеек», — сообщает корреспондент новостного портала.

В новостном портале отмечают, что причин для повышения цен много: «это и рост спроса, и изменение условий отгрузки».

"В рамках мониторинга УФАС установил рост цен на АЗС КТК. Рост серьезный. 92-ой бензин подорожал на 4 рубля, 95-ый — на 3 рубля, дизельное топливо — на 2 рубля. Незамедлительно в адрес КТК был направлен запрос о необходимости предоставить письменные разъяснения по росту цен. Запрошен ряд документов. Аналогичный запрос направлен оптовому поставщику КТК. Как только ответы будут получены, будет принято решение в рамках антимонопольного органа», — отмечает заместитель руководителя УФАС по Костромской области Марина Радаева.

В свою очередь учредитель Костромской топливной компании Александр Моисеев сделал заявление для клиентов. В размещенном на сайте компании тексте утверждается, что причиной роста цен стало повышение стоимости бензина у оптовых поставщиков.

«В последнее два месяца произошёл скачек оптовых цен нефтепродуктов на 24%. Мы в течении всего этого периода приложили огромные усилия для сдерживания роста стоимости топлива на наших АЗС в интересах Покупателей за счет собственных ресурсов и резервов. В настоящее время под давлением сложившейся ситуации на рынке, мы вынуждены повышать розничные цены на нефтепродукты».

Отметим, что по данным КТК, все топливо компания закупает у Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).

ИА REGNUM напоминает, что в среднем по России с 7 по 11 мая 2018 года розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поднялись на 0,40 и 0,38 рубля — до 39,37 и 42,18 рубля за литр соответственно. Об этом свидетельствуют статистические данные аналитической компании Thomson Reuters Kortes.

Наибольший рост цен на Аи-92 отмечен в Центральном федеральном округе (ЦФО) — здесь подорожание составило 0,47 руб./л, стоимость Аи-95 более всего увеличилась в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 0,49 руб./л.

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«Антимонопольная служба постоянно ведет мониторинг цен на нефтепродукты. Если верить карте, размещенной на сайте ведомства, средняя цена на 95-ый бензин в Костромской области — 37 рублей 19 копеек. Это дороже, чем в соседних регионах. В Ярославской области литр бензина стоит в среднем 36 рублей 52 копейки, в Ивановской — 36 рублей 82 копейки. Наиболее высокие цены — на Чукотке. Там литр 95-ого стоит в среднем 55 рублей 81 копейку», — сообщает K1news.ru.