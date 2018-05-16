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От воронежского правительства ждут активного участия в госпрограммах

Экономика

Алексей Гордеев и Александр Гусев оценили перспективы развития региона

Воронеж, 16 мая 2018, 20:11 — REGNUM  Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев 16 мая встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Темой встречи стало социально-экономическое развитие региона.

Александр Гусев сообщил полпреду президента, что за первый квартал 2018 года бюджет Воронежской области исполнен с профицитом. Это значит, что у региона появились дополнительные возможности. Алексей Гордеев дал высокую оценку динамике роста экономики Воронежской области и отметил, что важно сохранять курс на выполнение социальных обязательств.

Полпред также обратил особое внимание, что правительству Воронежской области в ближайшие шесть лет нужно активизировать работу по участию в новых федеральных программах — с учетом формирования очередного состава кабинета министров РФ и определения президентом Владимиром Путиным основных национальных целей. Со своей стороны Алексей Гордеев пообещал Гусеву поддержать Воронежскую область в этом вопросе.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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