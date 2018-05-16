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Назарбаев: «ушлым квартиры не дадим»

Экономика

«У кого есть уже квартиры, он туда не попадет»

Уральск, Казахстан, 16 мая 2018, 20:16 — REGNUM  В Казахстане получить квартиры по программе «7−20−25» смогут только действительно нуждающиеся граждане, заявил 16 мая президент республики Нурсултан Назарбаев, передает телеканал «КТК».

"У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нет (квартиры — примечание ИА REGNUM ) — будем давать», — сказал глава государства.

Обсуждение инициативы льготной ипотеки «7−20−25» состоялось в рамках визита президента в Уральск, куда он прибыл с саммита глав Евразийского экономического союза в Сочи.

Власти региона показали Назарбаеву мясоперерабатывающей комплекс, мебельную фабрику и производство строительных панелей для облицовки зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, с пятью социальными инициативами президент Казахстана выступил 5 марта. Одной из таких инициатив стала программа «7−20−25». Ипотека будет выдаваться на особых условиях: ставка кредитования составит 7%, первоначальный взнос — 20%, срок займа — 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами

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Ипотечное кредитование
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