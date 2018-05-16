Назарбаев: «ушлым квартиры не дадим»

Уральск, Казахстан, , 20:16 — REGNUM В Казахстане получить квартиры по программе «7−20−25» смогут только действительно нуждающиеся граждане, заявил 16 мая президент республики Нурсултан Назарбаев, передает телеканал «КТК».

(квартиры — примечание

, — сказал глава государства.

"У кого есть уже квартиры, он туда не попадет, потому что у нас народ ушлый, по дешевке получить, потом в аренду сдать и получать зарплату. Нет! У кого нет) — будем давать»

Обсуждение инициативы льготной ипотеки «7−20−25» состоялось в рамках визита президента в Уральск, куда он прибыл с саммита глав Евразийского экономического союза в Сочи.

Власти региона показали Назарбаеву мясоперерабатывающей комплекс, мебельную фабрику и производство строительных панелей для облицовки зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, с пятью социальными инициативами президент Казахстана выступил 5 марта. Одной из таких инициатив стала программа «7−20−25». Ипотека будет выдаваться на особых условиях: ставка кредитования составит 7%, первоначальный взнос — 20%, срок займа — 25 лет.

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