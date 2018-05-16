Костромская область заработала более 64 млн рублей на выпуске алкоголя

Кострома, , 19:35 — REGNUM Ликероводочный завод в Костроме, возобновивший работу в декабре 2017 года, пополнил областной бюджет в первом квартале текущего года на более 64 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. За 5 месяцев 2018 года завод выпустил более 18 тысяч декалитров продукции.

На предприятии, где работают 43 костромича, выпускают 4 торговые марки. Как сообщает пресс-служба, «одна из них в апреле 2018 года на специализированном международном конкурсе в Москве получила золотую медаль в номинации «Народный сегмент»». Руководство завода планирует расширить ассортимент и запустить новые производственные линии.

«С увеличением сбыта продукции налоговые отчисления в бюджет будут увеличиваться, для региона это очень важно. По планам в этом году предприятие планирует выплатить в бюджеты различных уровней около 300 миллионов рублей», — отмечает заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.

ИА REGNUM напоминает, что имущество Костромского ликероводочного завода выкупил частный инвестор. Руководить предприятием стала организация ООО «КЛВЗ». Сам завод не работал с 2015 года, после того как предыдущий собственник — компания «Росспиртпром» — объявила о прекращении производства.

«Мы планируем возродить практически все торговые марки, которые ранее производились на заводе, в том числе, настойки, ликеры. Весь заводской персонал мы также сохранили, потому что они знают и умеют это делать. Тесно поработали с поставщиками сырья, и в последующем планируем очень внимательно следить за его качеством. Также уже сейчас используем качественную фильтрацию. Думаю, летом мы вернемся к запуску второй линии», — отмечал генеральный директор управляющей организации ООО «КЛВЗ» Федор Понамарев.

Справка ИА REGNUM. Костромскому ликеро-водочному заводу 133 года. Он закрывался дважды. В 2010-м, когда менялся собственник, и 3 года назад, когда Росспиртпром отказался от производства ликеро-водочной продукции. Производство было законсервировано.