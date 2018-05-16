Калининградский офшор призван «вернуть капитал в Россию»

Калининград, , 19:07 — REGNUM Калининградский офшор должен выполнить задачу по возврату капитала в Россию. Такое мнение высказал вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя озвученные сегодня, 16 мая, Дмитрием Медведевым планы создать в российском эксклаве зону с особым правовым статусом.

«Основным инвестором в экономику Российской Федерации являются компании из так называемых холдинговых стран — Кипра, Люксембурга, — цитирует чиновника «Вести-Калининград». — То есть основные инвестиции в российскую экономику являются инвестициями российских же граждан, и этот особый режим должен выполнить задачу по возврату капитала в Российскую Федерацию».

По словам Шендерюка-Жидкова, одновременно для иностранных инвесторов, которые «смотрят на экономику России», также возможно участие в предложенной правовой конструкции.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня премьер России Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил о том, что калининградский остров, где построен стадион к ЧМ-2018, станет зоной с особым налоговым и правовым статусом.

«Мы продолжим создавать так называемые регуляторные песочницы, то есть экспериментальные зоны, где будут тестироваться передовые правовые разработки, правовое регулирование, лучшие практики будут распространяться на экономику в целом. Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и с особым налоговым режимом в Приморском крае и в Калининградской области, на островах Русский, Октябрьский», — сказал Медведев.

По мнению кандидата экономических наук Виталия Жданова из Калининграда, идея создать специальный административный район в Калининграде — «с бородой». Подобный проект обсуждался в регионе более 25 лет назад, когда Калининградская область только стала российским эксклавом.

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