ГД рассмотрит уголовное наказание за исполнение санкций и подстрекательство

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 17 мая, законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США Госдума обсудит во втором чтении, сообщает ИА REGNUM.

Устанавливается уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.

Документ также предусматривает наказание для граждан РФ, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

Подследственность

В Госдуму были внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, определяющие подследственность нового состава преступления. предлагается отнести ее к федеральным судам и Следственному комитету России, и к тем структурам, кто эти преступления выявляют — ФСБ и МВД.

«Ко второму чтению мы подготовили поправки, которыми предлагается отнести подследственность по этим составам только к СК, а подсудность — к судам субъектов РФ», — указал автор инициативы депутат Виктор Пинский («Единая Россия»).

Бизнес видит угрозы

Законопроект, по мнению членов бюро правления РСПП, «противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение.

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