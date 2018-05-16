В I квартале инвестиции в сельское хозяйство Казахстана выросли на 30%

Астана, , 18:53 — REGNUM По итогам первого квартал 2018 года объем инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана составил 44,06 млрд тенге (8,35 млрд рублей), что на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 16 мая аналитическое издание Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов страны наибольший объем инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую область — 12,5 млрд тенге (2,37 млрд рублей), что на 31,8% больше, чем в первом квартале 2017 года.

В выращивание сезонных культур было инвестировано 60% всего объема поступлений в отрасль — 26,4 млрд тенге (5 млрд рублей), что на 18,8% большем, чем в январе — марте 2017 года.

В 2017 году валовый выпуск растениеводства увеличился по сравнению с 2016 годом на 11,3%, до 2,28 трлн тенге (432 млн рублей). Аграрии Северо-Казахстанской области обеспечили 16,4% от общего объем валового выпуска, что является первым местом в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля председатель правления компании «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев заявил, что в 2018 году в Казахстане для проведения весенне-полевых и уборочных работ будет выделено 60 млрд тенге (11,37 млрд рублей).

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