Тамбовские аграрии засеяли около 70% сельскохозяйственных полей

Тамбов, , 18:05 — REGNUM В Тамбовской области засеяно около 70% сельскохозяйственных полей. Ряд районов засеял уже более 80% запланированных под эти цели территорий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Весенне-полевые работы на полях региона в самом разгаре. По оперативной информации управления сельского хозяйства области, работы по севу яровых культур выполнены почти на 900 тыс. гектаров полей. Напомним, что всего в этом году под яровые культуры отведено более 1,3 млн гектаров полей.

Земледельцы Староюрьевского района региона уже завершают весеннюю посевную, обработав 95% посевных площадей. Аграрии Сосновского и Жердевского районов засеяли свыше 80% полей.

Культурой-лидером по первоочередности сева является горох — его посеяно около 95% (53,5 тыс. гектаров). Ячмень посеян на 88% территорий (250 тыс. гектаров), пшеница — на 76% подготовленных к севу земель (около 100 тыс. гектаров), овес — на 72% полей (7,8 тыс. гектаров).

Что касается технических культур, то тут сев выполнен на 61% полей (382 тыс. гектаров). Свыше 93 тыс. гектаров полей — 83% — засеяно сахарной свеклой.

На полях Тамбовской области продолжаются работы по севу подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, льна, горчицы. Аграрии региона также сажают картофель, овощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , в Тамбовской области реализуется комплекс мер государственного стимулирования развития агропромышленного комплекса. Одним из основных направлений является оказание грантовой поддержки фермерским хозяйствам. Государственная поддержка в этом направлении дает новый импульс для успешного развития небольших хозяйств. Приоритетными направлениями являются садоводство, молочное и мясное животноводство, тепличное овощеводство. Всего объем средств грантовой поддержки составил 270 млн рублей в 2017 году.

В 2018 году в рамках программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013−2020 годы на поддержку начинающих фермеров планировалось направить 320 млн рублей.

Всего с 2012 года на грантовую поддержку было выделено более 793 млн рублей, из которых 669 млн рублей — средства федерального бюджета, 124,5 млн рублей выделено из областной казны.