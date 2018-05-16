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Росстат: ВВП России в I квартале 2018 года вырос на 1,3%

Экономика

Во втором квартале года темпы роста ВВП могут замедлиться

Москва, 16 мая 2018, 17:54 — REGNUM  Рост ВВП России в I квартале 2018 года составил 1,3% в годовом выражении. Такие данные 16 мая приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года по предварительной оценке составил 101,3%», — говорится в сообщении.

Ранее на неделе Банк России понизил оценку прироста ВВП в годовом выражении в I квартале с 1,5−1,8% до 1,3−1,5%.

Снижение оценки регулятор объяснил более низким, чем прогнозировалось, ростом деловой активности в марте.

Во II квартале 2018 года Банк России ожидает замедления роста ВВП до 1−1,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк ожидает замедления роста ВВП России во II квартале 2018 года

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