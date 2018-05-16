Губернатор Руденя рассказал о строительстве моста в Тверской области

Тверь, , 17:43 — REGNUM В Тверской области в границах ОЭЗ «Завидово» и туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» строится новый мост через реку Дойбица. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, это уже третий этап реконструкции дороги — подъезда к поселку Шоша, которая строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

Протяженность нового моста составит 88,38 погонных метра. Проезжая часть искусственного сооружения будет четырехполосной. Строительство моста идет по графику. На объекте уже устроены крайние и промежуточные опоры, завершен монтаж железобетонных балок пролетных строений. Сейчас подрядчик проводит работы по омоноличиванию межбалочных швов, продолжается устройство подпорных стенок из габионных конструкций для укрепления берегов. По условиям государственного контракта, работы должны завершиться осенью 2018 года. Помимо моста в эксплуатацию будет введено 732 метра автодороги.

«Для всех, кто посещает область, её имидж в первую очередь формирует качество дорог. Объекты туристско-рекреационного кластера уникальны не только для нашего региона, но и в масштабах всей России. Важно, чтобы подъездные пути к ним соответствовали заданным стандартам комфорта и качества», — считает Игорь Руденя.

Трехэтапная реконструкция «Подъезда к поселку Шоша» началась в 2016 году. Первый и второй этапы реконструкции уже завершены. Дорога обеспечит связь федеральной трассы М-10 «Россия» с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Завидово».

На заседании правительства Тверской области, которое 15 мая провел губернатор Игорь Руденя, был утвержден проект планировки данной территории. Согласно проекту, ОЭЗ «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предусматривает развитие особой экономической зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования — 380 га.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест.