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МЭР продолжит курировать внешнеэкономический блок в правительстве

Экономика

Торговые представительства России за рубежом передаются от Минэкономразвития в ведение Минпромторга

Москва, 16 мая 2018, 16:40 — REGNUM  Министерство экономического развития России продолжит курировать внешнеэкономическую деятельность и ВТО в новом составе правительства, несмотря на структурные изменения. Об этом 16 мая сообщил журналистам и.о. главы ведомства Максим Орешкин в кулуарах форума «Производительность 360».

«Внешнеэкономический блок, конечно же, остается в Министерстве экономического развития. Тема ВТО, торговых переговоров, тарифов, конечно же, останется у нас, здесь ничего не меняется», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о структуре второго правительства Дмитрия Медведева.

В числе нововведений — передача руководства российскими торговыми представительствами за рубежом от Минэкономразвития к Минпромторгу.

Также указ предусматривает упразднение Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и создание на базе Минобрнауки двух разных ведомств — Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования.

Читайте подробнее: Упразднение ФАНО, разделение Минобрнауки РФ — новый указ Путина

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