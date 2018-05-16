МЭР продолжит курировать внешнеэкономический блок в правительстве

Москва, , 16:40 — REGNUM Министерство экономического развития России продолжит курировать внешнеэкономическую деятельность и ВТО в новом составе правительства, несмотря на структурные изменения. Об этом 16 мая сообщил журналистам и.о. главы ведомства Максим Орешкин в кулуарах форума «Производительность 360».

«Внешнеэкономический блок, конечно же, остается в Министерстве экономического развития. Тема ВТО, торговых переговоров, тарифов, конечно же, останется у нас, здесь ничего не меняется», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о структуре второго правительства Дмитрия Медведева.

В числе нововведений — передача руководства российскими торговыми представительствами за рубежом от Минэкономразвития к Минпромторгу.

Также указ предусматривает упразднение Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и создание на базе Минобрнауки двух разных ведомств — Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования.

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