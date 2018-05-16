Белоруссия и Казахстан развивают сотрудничество в сфере блокчейна

Астана, , 16:33 — REGNUM Между казахстанско-белорусской компанией и ассоциацией блокчейна Белоруссии был подписан меморандум в сфере блокчейна, сообщает 16 мая «КазТАГ» со ссылкой на министерство информации и коммуникаций республики.

Документ был подписан в рамках международной конференции по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018». Меморандум направлен на обмен опытом между специалистами Казахстана и Белоруссии в сфере новейших технологий.

Директор ассоциации технологий распределенных реестров Станислав Баськов отметил, что бессмысленно локализовать технологию блокчейна в рамках одного государства, поэтому был подписан документ.

Отметим, в Белоруссии узаконен майнинг, криптовалюты и технология блокчейна. Представитель компании Digital Contracts Group Сергей Соловеткин считает, что Белоруссия обладает передовым опытом принятия законодательства по регулированию блокчейна.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков заявил, что не может корректно ответить на вопрос о регулировании криптовалют. Он считает, что цифровые валюты имеют право на существование как финансовая технология, но не как суррогат денег.

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