Жители Калужской области ранят в банках 140,9 млрд рублей

Калуга, , 16:30 — REGNUM В Калужской области сбережения населения на банковских счетах за первый квартал 2018 года увеличились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 140,9 млрд рублей. Об этом 16 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

По её словам, средства индивидуальных предпринимателей Калужской области в кредитных организациях региона увеличились в полтора раза — до 2,7 млрд рублей.

«Банковский депозит остается одним изам надежных способов сохранить личные сбережения с учетом системы страхования вкладов, — отметила Лариса Захарова. — Калужане традиционно выбирают депозиты в национальной валюте: доля рублевых вкладов в общем объёме составила 90,8%».

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 213 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).