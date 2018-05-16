Литва оказалась в проигрыше из-за терминала СПГ

Вильнюс, , 16:27 — REGNUM Конкуренция между трубопроводным газом и СПГ все больше обостряется, в особенности на газовом рынке Прибалтики, которая активно стремится нивелировать свою энергетическую зависимость от России, но при этом сама же проигрывает, сообщает новостной портал Латвии Telegraph.lv.

Как известно, Литва отказалась от планов по строительству подземного хранилища газа в Сидеряй в пользу клайпедского плавучего СПГ-терминала Independence. Название терминала говорит само за себя, ведь ранее президент Литвы Дали Грибаускайте в интервью информационному порталу Delfi назвала плавучий терминал «экономическим достижением», благодаря которому страна обрела собственную «энергетическую независимость». Однако похоже на деле все обстоит несколько иначе.

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Потребление газа происходит неравномерно, как минимум в теплое и холодное время года, и для регулирования этой неравномерности существует только один способ: подземные газовые хранилища (ПХГ). Они же составляют и основу распределительной газотранспортной системы.

По своим свойствам газ физически требует много места, поэтому оборудовать ПХГ очень сложно и дорого. Необходимы такие места, в которых возможность хранения обеспечивают и природа, и геология. И здесь есть два варианта: пористые пласты песчаника в недрах земли, герметично закупоренные сверху куполом из слоя глины, или же рукотворные соляные пещеры.

И то и другое — удовольствие не из дешевых. В первом случае владельцу ПХГ приходится помимо активного газа, который направляется напрямую потребителю, покупать также и весь объем так называемого «буферного газа», который должен находится в хранилище всегда для поддержания давления и, следовательно, который владелец ПХГ никогда не сможет продать.

Во втором случае затратным является уже само строительство хранилища, причем и с материальной точки зрения, и с точки зрения времени. В таких ПХГ газ можно хранить и в сжиженном виде, однако для этого необходимо поддерживать температуру в 160 градусов, поэтому это самый дорогой способ хранения.

Не так давно Литва получила возможность пользоваться самым большим европейским газохранилищем, которое находится в Латвии, в местечке с названием Инчукалнс. Оно содержит 2,3 млрд кубометров активного газа с технической возможностью увеличения этого объема до 3,5 млрд.

Для сравнения, крупнейшее в мире подземное газовое хранилище — Северо-Ставропольское — теперь может вмещать 43 млрд кубометров активного газа. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть годовое потребление Франции или Нидерландов.

Выходит, нерентабельным и даже абсурдным решение Литвы о хранении газа на плавучем СПГ-терминале делают сами физические свойства газа. Такой газ намного дороже обходится потребителям, чем трубопроводный российский природный газ.

Как отмечал ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, рентабельным такой способ хранения может сделать только использование газа в промышленности, с целью производства товаров с очень высокой добавленной стоимостью. Иными словами, Литва могла бы оказаться в выигрыше лишь в случае, если бы одновременно с появлением терминала Independence где-то поблизости были построены заводы, способные этот газ «переварить», однако этим Литва, как известно, на данный момент похвастаться не может.

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