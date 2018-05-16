Россия снова начала наращивать вложения в облигации США

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Россия после трёх месяцев «спада» вновь увеличила вложения в американские казначейские обязательства (US Treasuries). Так, согласно данным отчёта минфина США, в марте 2018 года российские инвестиции в US Treasuries выросли с $93,8 млрд до $96,1 млрд. По инвестициям в госдолг США РФ занимает 16-е место среди государств.

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Отметим, что до этого в течение трёх месяцев Россия только снижала свои вложения в американские облигации. Так. в декабре 2017 года сокращение произошло на $3,5 млрд, в январе 2018 года — на $5,3 млрд, в феврале — на $3,1 млрд.

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На первом месте по объёму инвестиций в государственный долг США стоит Китай. За ним следует Япония. Тройку замыкает Ирландия. Также в десятку крупнейших держателей облигаций Соединённых Штатов входят Бразилия, Великобритания, Швейцария, Каймановы острова, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год объём российских инвестиций в государственные облигации США увеличился на 18,7% и достиг $102,2 млрд.

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