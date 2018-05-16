Высокая цена на нефть рублю не помощник

Москва, , 15:51 — REGNUM Рынок нефти 16 мая в первой половине дня демонстрировал откат после максимумов, достигнутых накануне (15 мая), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Поводом к коррекционному снижению послужила информация о том, что Евросоюз намерен сохранить ядерную сделку с Ираном и отчет по запасам от американского института нефти (API)», — отметила эксперт.

Согласно нему запасы нефти в Америке за неделю, завершившуюся до 11 мая, выросли на 4,485 млн баррелей, хотя при этом наблюдалось сокращение запасов бензина и дистиллятов на 3,370 млн и 768 тыс. баррелей соответственно.

Так как стоимость нефти марки Brent снизилась с уровня $79,45 до $78 за баррель, в паре USDRUB инициатива вновь перешла к покупателям.

В последнее время тренд по американской валюте сменился на растущий, что не позволяет рублю отражать атаки, даже при условиях высоких цен на нефть.

«Продолжат ли они свой рост, это еще большой вопрос, ведь котировки уже достигли верхней границы долгосрочного растущего тренда, длящегося с июня 2017 года.

Если цены выйдут из коридора $76,50−79,50 за баррель не вверх, а вниз, то рубль лишится и этой поддержки», — пояснила Игнатенко.

На завершение торгов 16 мая повлияет официальная статистика от минэнерго США, которая выйдет вечером. Пока согласно ожиданиям, биржевики рассчитывают получить информацию о сокращении запасов.

«Дополнительным фактором давления на курс национальной валюты является возможное усиление антироссийских санкций со стороны Америки, о которых было заявлено накануне. Так, например аналитики Citibank прогнозируют рост доллара до 70 рублей в случае наступления такого сценария.

Но это события не текущей недели. Поэтому в рамках ближайшего времени наиболее вероятно сохранение диапазона торгов 62−63,50 рубля», — считает эксперт.

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