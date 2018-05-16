В Белоруссии нашли энергобизнес семьи главных критиков БелАЭС в Литве

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Староста фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис будет обращаться в главную комиссию по служебной этике в связи с тем, что экс-премьер Литвы, один из лидеров литовских консерваторов Андрюс Кубилюс долго скрывал и не декларировал представляемый сыном бизнес, который, согласно опубликованной сегодня, 16 мая, в газете Kauno dienа статье, тесно связан с Белоруссией и администрацией президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за которого у члена сейма сейчас возникает конфликт интересов, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента. Карбаускис говорит, что скрытые связи консерватора, возможно, не только расходятся с этикой члена сейма, но и грубо нарушают конституцию.

«Андрюс Кубилюс активно участвует в процессе импичмента Артурасу Скарджюсу (социал-демократ, которого уличили в протежировании ветряной и солнечной энергетики и связи с белорусскими предпринимателями — прим. ИА REGNUM ), и, возможно, эта активность обусловлена не стремлением к прозрачности, что больше всего и разочаровывает, а тем, что у представляемого сыном предприятия в Белоруссии точно такие же бизнес-интересы, что и у семьи Скарджюса. Очевидно, что интересы конкурирующих на рынке бизнес-групп отражаются и в борьбе этих двух членов сейма, а поведение консерватора только в очередной раз доказывает, что в бизнесе и политике оказывается влияние при использовании орудий, которыми прекрасно владеют консерваторы», — сказал Карбаускис. Поэтому, по его словам, он обратится в главную комиссию по служебной этике, чтобы та расследовала действия и высказывания Кубилюса, которые, возможно, отражают личные интересы консерватора.

Карбаускис не исключает, что появившиеся в общественном пространстве факты о бизнес-связях сына Кубилюса в Белоруссии могут превратиться в процедуру вотума недоверия.

Газета Kauno diena опубликовала статью «Хвост сына консерватора — в энергетическом бизнесе в Белоруссии», в которой утверждается, что Кубилюс может представлять конкурентов семьи Скаджюса в Белоруссии. По словам журналиста Kauno dienа, компания Modus Grupė несколько лет назад пришла в Белоруссию. У нее там не только автоцентр BMW и Mini, она еще там развивает деятельность в сфере солнечной энергетики, строительства и эксплуатации работающих на биогазе электростанций.

Kauno dienа пишет, что 100% акций Modus Grupė через зарегистрированную в Нидерландах MG NL Holding владеет вильнюсский предприниматель Кястутис Мартинкенас, который также в общественном пространстве тесно связывается с консерваторами. Некоторое время назад официально сообщалось, что его имущество оценивается примерно в 150 млн евро.

«Сейчас Modus Energy намерена закончить проект в сфере электростанций, работающих на биогазе, общая мощность которых будет достигать 25 мВт, инвестиции должны достигать примерно 100 млн евро. В Белоруссии зарегистрированы две дочерние компании «Кобылковка Биогаз» и «Парохонское Биогаз». Станции будут работать в трех колхозах: «Отечество» (Пружанский район), «Парохонское» (Пинский район) и «Восилишкис» (Щучинский район). Все эти колхозы принадлежат агрокомбинату «Мачулищи», который напрямую подвластен администрации Лукашенко. Modys Energy первую солнечную электростанцию в Белоруссии построила летом 2016 года. В сентябре того же года сын Кубилюса Витаутас был назначен на должность члена совета наблюдателей Modys Grupė. По данным центра регистра, он занимает эту должность до сих пор», — пишет Kauno dienа.

Напомним, литовские консерваторы являются главными критиками строительства БелАЭС в Литве. Именно они были инициаторами закона о запрете импорта электроэнергии с БелАЭС в Литву.