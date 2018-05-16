Бюджет-2018 за 4 мес. исполнен с профицитом 0,6% ВВП

Москва, , 15:33 — REGNUM В январе-апреле 2018 года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 181 млрд 327 млн рублей или 0,6% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов РФ.

По данным на 1 мая объем поступивших доходов составил 5 трлн 527 млрд 949,4 млн. рублей или 36,2% к общему объему доходов федерального бюджета.

Расходы бюджета-2018 составили 5 трлн 346 млрд 622,4 млн. рублей (или 32,3%).

Станет ли 2018 год для России годом возврата к бюджетному профициту?!

Больше всего налогов федеральный бюджет перечислено Федеральной налоговой службой — 3 трлн 565 млрд 098,4 млн рублей.

На втором месте — Федеральная таможенная служба — 1 трлн 670 млрд 026,4 мл. рублей.

От других источников поступило в бюджет-2018 за четыре месяца поступило 292 млрд 824,6 млн рублей.

Минэкономразвития не исключает профицита бюджета России в 2018 году

Напомним, ранее Минфин РФ заявлял, что в 2018 году возможен профицит бюджета в объеме около 2% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов не исключил выхода бюджета на профицит в этом году при условии сохранения текущей конъюнктуры по нефти.

Читайте: Профицит бюджета-2018 за I кв. составил 1,5% ВВП

Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2018 года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 344 млрд 350,2 млн. рублей, или 1,5% ВВП.

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