Глава Ростуризма предложил разработать новый закон о туризме

Москва, , 15:18 — REGNUM Необходимым условием устойчивого и динамичного развития туризма в России является дальнейшее повышение эффективности законодательного регулирования отрасли, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«Действующий федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» работает уже более 20 лет и является действенным с точки зрения защиты прав и законных интересов российских граждан, отдыхающих за рубежом», — сказал Сафонов.

Вместе с тем количество туристов, путешествующих по России, растет. Сфера туризма и гостеприимства играет всё более значимую роль в экономике страны, и вопрос ее комплексного законодательного регулирования становится всё актуальнее.

«Нужно учесть и аспекты и регулировать не только все сегменты туристической отрасли — въездной и выездной, но и индустрии гостеприимства в целом», — считает глава Ростуризма.

По его мнению, доработка существующего ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» приносит свои плоды, однако изменений требуется слишком много.

«В связи с чем Ростуризм предлагает рассмотреть возможность разработки нового норативно-правого акта, отвечающего всем современным реалиям и задачам комплексного развития туризма», — предложил Сафонов.