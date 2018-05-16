Минздрав Украины: В стране нет механизма контроля за рекламой лекарств

Киев, , 15:10 — REGNUM На Украине нет контроля за рекламой медицинских препаратов, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, сообщает 16 мая УНИАН.

По его словам, на Украине существуют ограничения на рекламу лекарств, например, запрещено рекламировать препараты, вызывающие привыкание, лекартсва от ожирения, импотенции, ВИЧ и СПИДа. Однако запреты не действуют, поскольку нет способа контроля за исполнением запретов.

«Имея такой необъятный список запрещенного для рекламы, почему-то европейское законодательство более действенное», — удивленно сказал Илык.

Читайте также: Украина — один из лидеров по заболеваемости мультирезистентным туберкулезом

По его мнению, причина именно в отсутствии эффективного механизма контроля за соблюдением правил рекламирования лекарств. Чтобы исправить ситуацию, министерство здравоохранения Украины намерено предложить закон, который устанавливает украинский минздрав главным органом, осуществляющим контроль за рекламой лекарств.

Напомним, ранее первый заместитель главы государственной фискальной службы Украины, курирующий налоговое направление, Сергей Билан заявил, что в течение 2016−2018 годов в Киеве проводили фиктивные исследования лекарственных препаратов.

Фирмы-однодневки «отмывали» полученные средства от иностранных компаний и на базе фальшивых исследований предоставляли им разрешения на продажу на территории Украины лекарств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве два года проводились фиктивные исследования лекарств