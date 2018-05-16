Глава Ростуризма объяснил, что поможет росту въездного турпотока

Москва, , 14:54 — REGNUM Решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в послании по наращиванию экспорта услуг до 100 мдрд долларов, поможет в первую очередь увеличение въездного турпотока в Россию, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«В 2017 году въездной турпоток сохранился примерно на уровне примерно 2016 года и составил 24 миллиона поездок. В 2015 году Россия впервые в истории вошла в ТОП-10 самых посещаемых туристами стран мира», — отметил он.

Ряд направляющих рынков показал серьёзный рост. Например, число поездок в России из Кореи составил 58%, из Канады — 28%, из Индии, Вьетнама — 20%, из США и Китая — 15%, из Ирана — 14%, привел цифры Сафонов.

По его словам, в 2018 году продвижение отечественного турпродукта за рубежом выхолит на новый уровень. До конца 2018 года планируется открыть 50 национальных офисов в 29 странах мира.

«Активизация маркетинговой деятельности на ключевых направляющих туристического рынка будет способствовать росту въездного турпотока», — считает глава Ростуризма.

Также серьёзным стимулом по развитию въездного туризма должен стать чемпионат мира по футболу. Сафонов подчеркнул, что Россия готова к проведению ЧМ-2018