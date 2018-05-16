В Калуге пройдет шествие выпускников

Калуга, , 14:47 — REGNUM В Калуге сегодня, 16 мая, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знаки Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» военному комиссару Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрею Иванову и начальнику управления по работе с населением Инге Грибанской. Александр Иванов поблагодарил награждённых за плодотворный труд и пожелал дельнейших успехов.

Пополнил ряды депутатов Городской думы директор спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Роман Коптеев, выдвинутый партией «Единая Россия» по единому избирательному округу. Он принёс присягу, а Александр Иванов вручил ему удостоверение и нагрудный знак.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания были внесены изменения в бюджет города: перераспределены ассигнования по линии управления городского хозяйства. 10 миллионов рублей предоставляется в виде субсидии на рекультивацию полигона ТБО с отводом ручья с территории полигона. 500 тысяч рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Полигон ТКО». 5 миллионов 139 тысяч рублей выделяется на ремонт тротуаров и автомобильных дорог местного значения. 150 тысяч рублей будет направлено на ремонт дворовых территорий.

Депутаты внесли поправки в решение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Поправки предусматривают сохранение налоговой льготы в виде дополнительного уменьшения налоговой базы для определённых категорий налогоплательщиков: героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена славы, инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок, получивших или перенёсших лучевую болезнь. Налоговая база на территории Калуги уменьшается на 290 тысяч рублей.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании назначения на должность главного редактора газеты «Калужская неделя». Городской управой для назначения была предложена кандидатура Владислава Сахарчука — депутата Городской думы, в настоящее время являющегося заместителем главного редактора «Калужской недели». Предложенная кандидатура была единогласно поддержана депутатами.

В ходе заседания было принято решение «О проведении Дня городского праздника выпускников». Праздник пройдёт 23 июня, Городской управе было поручено организовать торжественное шествие выпускников по следующему маршруту: площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Калугатеплосеть», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Управление калужского троллейбуса».