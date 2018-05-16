Евросоюз одобрил новый кредит Украине

Киев, , 14:43 — REGNUM Помощь в размере $1 млрд евро предоставит ЕС Украине, сообщает 16 мая УНИАН.

Согласно сообщению, выделение макрофинансовой помощи одобрил комитет по иностранным делам Европарламента (ЕП). Киев получит $1 млрд евро двумя траншами в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов. Первый транш будет выдан во второй половине 2018 года, второй — в первой половине 2019 года.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, за которым последовал системный кризис. Незаконные украинские власти вместо развития производственных мощностей государства принялись занимать деньги у международных организаций и других государств.

Читайте также: Украина оказалась на втором месте по уровню задолженности перед МВФ

В результате Украина оказалась на втором месте по задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ) после Греции. Киев должен фонду $11,9 млрд, при этом рассчитаться Украина может только, если возьмет новые кредиты.

По данным Национального банка Украины (НБУ), Киев должен занять в 2018 году $2,5 млрд, в 2019 — $1,5 млрд, в 2020 — $2,5 млрд, чтобы рассчитаться с долгами: в ближайшие пять лет Киев должен выплатить почти $25 млрд по задолженностям.

Читайте ранее в этом сюжете: Кредиту МВФ быть: Киев «зарабатывает» на создании антикоррупционных органов