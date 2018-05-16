Крупные торговые центры исчезнут, проиграв интернет-магазинам?

Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве зарегистрировано более 1 млн юридических лиц, представляющих крупный, средний и малый бизнес. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 мая, рассказал на пресс-конференции руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин. Мероприятие было посвящено Московской неделе предпринимательства, которая пройдёт в столице с 28 мая по 1 июня.

«Структура московского предпринимательства совершенно различна по виду бизнеса, по размеру, — рассказал Фурсин. — И технологический бизнес, и бизнес в сфере услуг и торговли, это и креативный бизнес, бизнес в сфере модной индустрии, стартаповский бизнес, который тоже имеет огромный сектор, и прочее. Появляются и новые сегменты бизнеса, на которые надо обращать внимание и сформировать для него условия. Это молодёжный бизнес, женское предпринимательство, семейный бизнес».

Проблемы всех этих секторов и планируется обсудить в рамках Недели предпринимательства, которая включает в себя несколько мероприятий. В их числе, например, Московский предпринимательский форум.

«Что должны получить предприниматели на этом мероприятии? — пояснил Фурсин. — Почему они должны прийти, и почему им там должно быть интересно? Первое, это, конечно, контент от ведущих спикеров, бизнесменов, от представителей органов власти и корпораций, с которыми можно будет обсудить вопросы, в наибольшей степени волнующие предпринимательское сообщество. Получить информацию о новых трендах. Чтобы быть успешным в бизнесе, надо ориентироваться на новые тренды. Кроме того, мы хотим сделать так, чтобы предприниматели получили возможность заключить контракты. В рамках отдельных мероприятий могут состояться предварительные сделки».

По словам Фурсина, форум — это дискуссионная площадка для технологичного бизнеса, тренды которого должны быть услышаны российским бизнес-сообществом.

«Например, есть торговые центры, которые уже вошли в нашу жизнь, — отметил Фурсин. — Но при этом активно развивается интернет-торговля. Торговых центров открывается всё меньше. Что произойдёт с ними через 3−5 лет? Мировая практика уже имеет реальный опыт торговых центров, когда они становятся призраками. Что с ними будет? А что делать тем компаниям, которые собираются строить такие новые объекты? Мы готовы эти предложения обсудить на нашем форуме».

Также руководитель департамента пояснил, что особое внимание в рамках Недели предпринимательства будет уделено цифровизации бизнеса. Например, посетители образовательного форума «Трансформация-3» смогут ознакомиться с опытом московских компаний, которые заявили о цифровизации своего бизнеса. Кроме того, как заметил Фурсин, предпринимателям расскажут, что они могут получить, не выходя из своего офиса и просто используя электронные ресурсы.

Ещё одно мероприятие, которое пройдёт в рамках московской недели предпринимательства, — Всемирный форум и выставка по франчайзингу Moscow Franchise Expo.

«Я бы хотела поздравить москвичей с таким серьёзнейшим событием, — заявила другой участник пресс-конференции, президент российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова. — Оно масштабное и разностороннее. Впервые в истории нашей страны Москва становится столицей мирового франчайзинга. Пройдёт сразу три мероприятия: это мировой совет по франчайзингу, мировой форум и выставка по франчайзингу».

По словам Осиповой, ожидается прибытие более 70 делегатов из 30 стран мира.

«Этот форум проводится при поддержке правительства Москвы, правительства РФ, министерства экономического развития, министерства промышленности и торговли, а также Торгово-промышленной палаты РФ, — сказала она. — Франчайзинг — это возможность взаимодействия между странами в экономическом и культурном плане, и в рамках данного мероприятия в нашей столице будут представлены все отрасли франчайзинга. Это все стороны нашей жизни: и общественное питание и ритейл, это и социальный франчайзинг, и промышленный, и медицинский. На мировом совете будут определены стратегические задачи на следующий год».

Кроме того, выставка и форум дают возможность привлечь в Россию новые инвестиции и самые интересные технологические концепции, а перед российским бизнесом откроется дополнительная возможность выхода на внешние рынки.

Также в рамках московской недели предпринимательства пройдёт конференция Startup Village, о которой рассказала генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

«Мы проводим эту международную конференцию уже шестой раз, — подчеркнула она. — Начали в 2013 году. Это не просто выставка или конкурс стартапов. Это площадка, на которой встречаются инноваторы, стартаперы, инвесторы и другие. Это то место, где можно найти того человека, который тебе нужен, заинтересовать его своим проектом и быстро рассказать, в чём твоя технологическая идея, и, может быть, привлечь какое-то финансирование в собственный проект».

По её словам, в рамках конференции участники также обсудят, как технологии меняют человека, нашу планету, и поговорят о наиболее важных экологических проблемах.

«Традиционно проводится конкурс технологических проектов, — добавила Иноземцева. — Он пройдет по 24 направлениям. Будет конкурс технологических идей и конкурс стартапов. Третье большое направление — это выставка. Мы каждый год её расширяем, и если в прошлом году у нас выставлялось всего 150 технологических проектов, то в этом году — уже 200».

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, Московская неделя предпринимательства пройдёт в столице с 28 мая по 1 июня. По словам организаторов этого мероприятия — Фонда «Росконгресс», оно призвано выявить проблемные места, с которыми сталкиваются предприниматели, и предоставить исчерпывающую информацию о событиях и новых трендах мирового франчайзинга.

«Франчайзинг — самый простой способ начать собственный бизнес, поэтому он пользуется большим спросом среди начинающих предпринимателей и в последние годы показывает стабильную динамику развития на российском рынке — до 15% ежегодного прироста числа предприятий. Сегодня в России насчитывается более 50 000 франчайзи и порядка 1450 брендов, 67% из которых — российские концепции», — информирует «Росконгресс».

Отметим также, что Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) была создана в 1997 году в целях создания благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга в России. Сегодня РАФ является национальной франчайзинговой ассоциацией, координационным и информационным центром как для действующих, так и для потенциальных франчайзеров и франчайзи.

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