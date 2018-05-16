Сафонов: Существенная часть турбизнеса в России – в серой зоне

Москва, , 14:25 — REGNUM В настоящее время существенная часть туристического бизнеса в России находится в черной и серой зонах, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Через многие туристические компании осуществляется незаконные финансовые операции, связанные с нелегальным вывозом денежных средств за рубеж.

По его словам, соответствующие факты регулярно выявляются Банком России в результате контрольной деятельности.

«Созданная Ростуризмом информационная система «электронная путёвка» позволит получать данные о количестве, составе и стоимость реализованных туров, и станет инструментом пресечения незаконных финансовых операций в сфере туризма», — считает Сафонов.

Использование системы должно стать обязательным для всех участников туристического рынка России, подчеркнул глава Ростуризма.