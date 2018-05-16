Среда, 16 Мая 2018 года
17:01:02 МСК

Сафонов: Существенная часть турбизнеса в России – в серой зоне

Экономика

Инструментом пресечения незаконных финансовых операций в сфере туризма станет электронная путёвка

Москва, 16 мая 2018, 14:25 — REGNUM  В настоящее время существенная часть туристического бизнеса в России находится в черной и серой зонах, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Через многие туристические компании осуществляется незаконные финансовые операции, связанные с нелегальным вывозом денежных средств за рубеж.

По его словам, соответствующие факты регулярно выявляются Банком России в результате контрольной деятельности.

«Созданная Ростуризмом информационная система «электронная путёвка» позволит получать данные о количестве, составе и стоимость реализованных туров, и станет инструментом пресечения незаконных финансовых операций в сфере туризма», — считает Сафонов.

Использование системы должно стать обязательным для всех участников туристического рынка России, подчеркнул глава Ростуризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить