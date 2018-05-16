Гендиректор «Проминстраха» призвал дольщиков ЖК «Царицыно» не паниковать

Москва, , 12:32 — REGNUM «Ситуация, связанная с долгостроями на рынке жилищного строительства, постепенно стабилизируется. Но проблемы еще остаются. Одна из главных — информационный вакуум, в котором оказались многие дольщики, считающие себя обманутыми. Зачастую люди не могут оценить правовых последствий своих тех или иных решений. В частности, о положении дел относительно одного из самых крупных долгостроев столицы — ЖК «Царицыно» — рассказывает генеральный директор страховой компании «Проминстрах» Илья Озолин.

— Ваша компания является одним из страховщиков ответственности бывшего застройщика ЖК «Царицыно» — АО «МКХ». Недавно в его отношении введено конкурсное производство. Московские власти достроят объект, передав его АО «Мосотделстрой № 1». В этой ситуации дольщикам приходится решать, ждать квартир или получить страховое возмещение. К вам уже обращались дольщики ЖК «Царицыно»?

— Да, многие дольщики звонили нам, пытаясь разобраться в ситуации. Мы абсолютно открыты для общения и даже организовали специальную «горячую линию». Получить ответы на все интересующие вопросы можно практически в круглосуточном режиме.

Действующие полисы «Проминстраха» имеют менее 10% дольщиков ЖК «Царицыно». Наша ответственность ограничена собственным удержанием в 300 миллионов рублей, возможные выплаты свыше этой суммы приходятся на перестраховщиков, в том числе Российскую национальную перестраховочную компанию. Сразу отмечу, что слухи о том, что «Проминстрах» якобы должен выплатить дольщикам «Царицыно» многомиллиардные суммы, — не более чем намеренная попытка создать панику и дестабилизировать ситуацию.

«Проминстрах» занимает устойчивое положение на рынке и в состоянии расплатиться по всем своим реальным обязательствам. Нашими услугами пользуются около трех тысяч строительных компаний. И мы уже произвели выплаты более чем по десяти проблемным объектам.

— Что вы говорите дольщикам ЖК «Царицыно», когда они обращаются к вам с вопросами?

— Мы стараемся помочь им взвесить все за и против и не принимать невыгодные для них решения. Тем более, когда находится кто-то, кто «раскачивает лодку». Распространяется буквально запугивающая информация о том, что дольщики могут остаться и без квартир, и без страховых выплат.

Мы объясняем, что это совершенно не так. Все наши страхователи в ЖК «Царицыно» должны были получить жилье в начале этого года. Скоро комплекс начнет активно достраиваться. Согласно дорожной карте, разработанной московским правительством, ждать квартир осталось примерно два года. Как минимум столько же времени есть у дольщиков и для того, чтобы обратиться к нам за страховкой.

Так что со своей стороны «Проминстрах» призывает прежде всего не поддаваться панике и не принимать решений, основанных на эмоциях. Тем более что опыт показывает: страховое возмещение, к сожалению, не решает полноценно проблему с жильем.

— Какие неприятные моменты для дольщика возникают в ситуации, когда он выбирает страховое возмещение?

— Самое главное — это отказ от квартиры. Понятно, что для получения страховой выплаты необходимо расторгнуть договор долевого участия.

Второй важный момент — это суммы выплат. Расчет производится на основании цен, определенных в договоре долевого участия. То есть если сейчас квадратный метр в данном районе оценивается рынком в 150 тысяч рублей, а в договоре значится 100 тысяч рублей, то выплата будет осуществлена исходя из последней цифры. Совершенно очевидно, что купить готовое жилье в Москве за 100 тысяч рублей за метр сейчас не представляется возможным. А ведь многие рассчитывали именно на новую квартиру в столице.

Стоит отметить и то, что страховка покрывает только документально подтвержденные фактические затраты. Допустим, в договоре прописана стоимость квартиры в 10 миллионов рублей. Но если у вас была рассрочка и уплачена только половина суммы, то страховая компания и возместит 5 миллионов рублей.

— А что ожидать дольщикам, взявшим ипотечный кредит?

— Фактически они понесут убыток по уже выплаченным банковским процентам. Например, 30% стоимости жилья человек внес сам, а 70% взял в ипотеку. Получив страховое возмещение, большую часть средств он отнесет в банк на погашение кредита. На практике самому дольщику в этом случае практически никогда ничего не достается. При этом остается чувство глубокого разочарования: несколько лет человек перечислял в банк немалые проценты по кредитному договору, которые теперь не вернуть.

Поэтому, я полагаю, многие «ипотечники» и решают для себя — не терять деньги и жилье, а подождать, пока достроят комплекс. Тем более что в случае с ЖК «Царицыно» ситуация развивается по оптимистичному сценарию. Ведь правительство Москвы держит ее под контролем, гарантируя успешное завершение строительства.

— Однако существует и такая проблема: людей, имеющих действующую страховку, не включают в реестр обманутых дольщиков?

— Да, такая сложность есть. Формально лицо, имеющее право на получение страховой выплаты, не может считаться обманутым дольщиком. Но и обязать его получить возмещение вместо того, чтобы дождаться долгожданной и предоплаченной квартиры, никто не может. Фактически выбор делает сам человек. И здесь включение или не включение в реестр, по сути, принципиальной роли не играет. Другое дело, что эта ситуация нервирует людей.

— Как писало РБК, в отношении гендиректора АО «МКХ» Игоря Пинкевича возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Если будет доказано, что банкротство застройщика было преднамеренным, то автоматически ситуация с ЖК «Царицыно» перестанет быть страховым случаем. Что это может повлечь за собой?

— Действительно, в своем отчете арбитражный управляющий указал на преднамеренное банкротство АО «МКХ». Умышленное банкротство застройщика не входит в страховое покрытие — это общемировая практика, которая применяется всеми страховыми компаниями в РФ. С огорчением приходится признать, что если в действиях застройщика доказана уголовная составляющая, то страховая компания вынуждена предпринять меры по возврату выплаченного ранее возмещения. Также мы предупреждаем дольщиков о возможных налоговых рисках в такой ситуации. Дольщики должны быть предупреждены, что получение страховой выплаты накладывает на них определенную ответственность.

— Получается, что люди попали в противоречивую ситуацию, связанную с несовершенством самой системы регулирования рынка долевого жилищного строительства?

— Совершенно верно. Законодательная база в этой сфере постоянно меняется. Сам механизм страхования на рынке долевого участия для обеспечения прав дольщиков появился только в 2014 году. С тех пор страховые компании работают в этой нише на основании Федерального закона № 214. Но в последнее время власти очень много делают для совершенствования системы. Так, в 2017 году создан Фонд защиты прав дольщиков, который теперь сам страхует риски по новым строительным проектам. А в этом году президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ вообще отказаться от механизма привлечения средств дольщиков. Полагаю, со временем сложится система проектного финансирования, при которой ситуаций, подобных случаю с ЖК «Царицыно», не будет возникать.

Но ответственность по всем проектам, которые мы уже застраховали, мы будем нести до конца. И заверяю вас, что сделаем это качественно.

— А что, по вашему опыту, самое главное в успешном разрешении сложных ситуаций с долгостроями?

— Важнее всего активное взаимодействие всех сторон — власти, страховых компаний, дольщиков. Со своей стороны мы всегда пытаемся найти компромисс для завершения строительства объекта. Мы вкладываем собственные средства в завершение строительства социально значимых проектов. Например, в строительство жилья для работников БАМа в поселке Магистральный Иркутской области и возведение дома для детей-сирот в поселке Майна Ульяновской области. При содействии министерства строительства Новгородской области разработан план завершения строительства дома в центре Великого Новгорода. Дольщикам хочется видеть именно такое развитие ситуации по своим объектам.

Мы хорошо понимаем и видим на собственном опыте, что долгострой — это всегда очаг социальной напряженности. И очень хотелось бы, чтобы таких очагов было как можно меньше. И я рад, что много лет волновавшая общественность ситуация со столичным ЖК «Царицыно» разрешается.

— Однако дольщики все еще нервничают?

— Люди успокоятся, когда увидят, что строительство комплекса возобновилось. Процедура передачи объекта новому застройщику — технически очень сложная и долгая. В дорожной карте прописано, что строители выйдут на площадку примерно осенью 2018 года. Так что нервничать не стоит. Сейчас дольщикам важнее определиться со своими приоритетами.