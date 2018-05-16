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Сирия готова увеличить поставки электричества в соседний Ливан

Экономика

Жители Бейрута ежедневно проводят без электричества более трех часов

Бейрут, 16 мая 2018, 12:17 — REGNUM  Сирия готова увеличить поставки электричества в Ливан, заявил посол Дамаска в стране кедров Али Абд аль-Карим. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

16 мая ливанская газета «Аль-Ахбар» опубликовала заявление посла, в котором сказано, что сирийские компании могут уже сейчас увеличить поставки электричества ливанским потребителям с 300 до 350 МВт, а в долгосрочной перспективе до 800 или даже 1000 МВт.

«Для этого необходимо определенные улучшения ливанской электросети и в меньшей степени сирийской», — подчеркнул посол.

Несмотря на продолжающую в стране войну, Сирия начала поставки электроэнергии в Ливан в августе 2017 года через неповрежденные высоковольтные линии электропередачи. Стороны подписали соответствующий контракт, который обходится ливанской стороне значительно дешевле, чем покупка электричества у Турции.

В данный момент Ливан арендует две турецкие баржи, передающие электричество в Бейрут. Одно судно стоит у побережья города Зук-Микаэль к северу от столицы, другое — у побережья Джийе на юге.

Баржи не справляются с потребностями столицы и других городов, которые ежедневно терпят отключение энергии в течение трех часов и долее.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае было восстановлено электричество в сирийском городе Дейр-Эз-Зор, который оставался без света с 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дейр-эз-Зоре восстановлены линии электропередач

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Электроэнергетика
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