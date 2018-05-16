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Внутренний турпоток в 2017 году превысил 56 млн поездок — Сафонов

Экономика

Прирост составил 125%

Внутренний турпоток в 2017 году превысил 56 млн поездок — Сафонов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туристы

Москва, 16 мая 2018, 11:52 — REGNUM  Внутренний турпоток в 2017 году превысил 56 миллионов поездок. Прирост к 2013 году составил 75%, к 2017 году 125%, заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

Число турпоездок в Россию иностранных граждан, начиная с 2001 года, выросло на 123%.

По его словам, такая динамика обусловлена вхождением Крыма в состав России, проведением Олимпиады в Сочи, введением санкций со стороны стран Запада против России.

«Также увеличение турпотока обусловлено ростом туристической привлекательности России в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году и реализации ФЦП «О развитии внутреннего туризма», — отметил Сафонов.

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Туризм
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