Среда, 16 Мая 2018 года
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Электронная путевка создаст прозрачность турбизнеса — Сафонов

Экономика

Это положительно скажется на качестве обслуживания российских туристов

Москва, 16 мая 2018, 11:42 — REGNUM  Электронная путевка полностью разработана и оттестирована российскими туроператорами, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«После того как будут приняты нормативно-правовые акты правительством РФ, электронная путевка будет внедрена в жизнь», — сказал Сафонов.

По его словам, электронная путевка создаст прозрачность туристического рынка и позволит обелить туристический бизнес, что положительно скажется на качестве обслуживания российских туристов.

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Туризм
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