В Киеве заявили о резком росте ВВП Украины

Киев, , 11:47 — REGNUM Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года к аналогичному периоду 2017 года составил 3,1%.

Соответствующую информацию обнародовала государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, рост ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,9%.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Регулятор указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности, в транспорте и строительстве. Вместе с тем, Нацбанк добавил, что сохранение благоприятных внешнеэкономических условий и спроса на отдельные товары со стороны стран ЕС в начале года обеспечивало устойчивый рост экспорта. Однако темпы роста импорта были выше из-за активного потребительского спроса на фоне укрепления гривны — в результате в январе-феврале дефицит торговли товарами увеличился до $1,3 млрд.

«Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого в полной мере ожидается со II квартала», — отмечает НБУ.

Напомним, что правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году в целом на 3%, а вот Нацбанк, МВФ и Всемирный банк чуть более оптимистичны, предсказывая рост ВВП Украины около 3,5%.

Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины на уровне 3,2%, на 2019 г. прогнозирует ускорение до 3,7%. Главной причиной ускорения роста экономики Украины агентство называет рост внутреннего спроса — благодаря ему экономическая активность постепенно восстановится. Эксперты отмечают, что речь идет об ускорении торговли и оптимизации логистических цепочек, нарушенных в результате событий 2014−15 гг. и блокады Донбасса в 2017 г.