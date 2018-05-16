В России начнут развивать промышленный туризм

Москва, , 11:32 — REGNUM Развитие внутреннего туризма начинается в регионах России. В частности, начали развивать гастрономических туризм, который пользуется большим спросом у граждан, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«В этом году планируется начать развитие промышленного туризма. Это важная задача для нас задача», — отметил Сафонов.

По его словам, основным направлением станет Урал, в частности, Челябинск, в котором сохранилось много промышленных предприятий.

«Для каких-то регионов России нужно ввести обязательность развития туризма, в каких-то регионах это будет по желанию местных властей», — подчеркнул глава Ростуризма