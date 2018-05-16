Среда, 16 Мая 2018 года
12:37:15 МСК

В России начнут развивать промышленный туризм

Экономика

Основным направлением станет Урал, в частности, Челябинск

Москва, 16 мая 2018, 11:32 — REGNUM  Развитие внутреннего туризма начинается в регионах России. В частности, начали развивать гастрономических туризм, который пользуется большим спросом у граждан, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«В этом году планируется начать развитие промышленного туризма. Это важная задача для нас задача», — отметил Сафонов.

По его словам, основным направлением станет Урал, в частности, Челябинск, в котором сохранилось много промышленных предприятий.

«Для каких-то регионов России нужно ввести обязательность развития туризма, в каких-то регионах это будет по желанию местных властей», — подчеркнул глава Ростуризма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить