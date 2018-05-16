СП РФ за год нашла нарушения в бюджетной сфере на 1,8 трлн рублей

Москва, , 11:31 — REGNUM В 2017 году при использовании средств федерального бюджета были допущены многочисленные нарушения и недостатки. При этом ущерб от них по сравнению с 2016 годом вырос почти в два раза: с 966 млрд рублей до 1,8 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчёте Счётной палаты РФ.

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Почти половина (43%) нарушений пришлась на правила ведения бухучета (813,6 млрд рублей). Также значительный объём нарушений госаудиторами был зафиксирован при формировании и исполнении бюджетов (599 млрд рублей, или 32%), при осуществлении государственных или муниципальных закупок — на сумму 118,4 млрд рублей.

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Согласно отчёту, 4,7 млрд рублей было использовано нецелевым образом (по сравнению с 2016 год рост по этому показателю превысил четыре раза), а 34,8 млрд бюджетных рублей — неэффективно (в 2016 году — 33,3 млрд рублей).

Проверка деятельности Минобороны РФ выявила незаконное использование различных ресурсов на общую сумму более 544 млрд рублей. Минобрнауки допустило нарушения на более чем 50 млрд рублей.

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Среди отраслей российской экономики самый значительный объём выявленных нарушений пришёлся на космические исследования, оборону и атомную энергетику, пишет «Российская газета». Так, нарушения в сфере исследования и использования космического пространства выявлены на сумму 785,5 млрд рублей, в области национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности — на 544,5 млрд рублей.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения на 84,7 млрд рублей в сфере здравоохранения, на 51 млрд рублей — в образовании, на 22,7 млрд рублей — в сфере социальной политики.

По состоянию на 1 января 2018 года из 69 мероприятий дорожной карты по увеличению доходав, запланированных на 2016−2017 годы, выполнено чуть больше половины — 46 мероприятий, или 66,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит федерального бюджета в 2017 году, по предварительным оценкам Министерства финансов России, составил 1,336 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП. Изначально проект госбюджета на 2017 год предусматривал дефицит в размере 2,5% ВВП, затем был скорректирован до 2,2% ВВП.

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