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Ростуризм откроет 50 офисов в 29 странах мира — Сафонов

Экономика

Это позволит увеличить турпоток в Россию

Москва, 16 мая 2018, 11:18 — REGNUM  До конца 2018 года Ростуризм планирует открыть 50 национальных офисов в 29 странах мира, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«Открытие российских туристических офисов в других странах позволит увеличить турпоток в Россию и, соответственно, будет способствовать развитию внутреннего туризма», — сказал Сафонов.

Сфера туризма играет важную роль в экономике страны, подчеркнул глава Ростуризма

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«Правительственный час» в СФ главы Ростуризма О.Сафонова
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