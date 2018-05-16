Ростуризм откроет 50 офисов в 29 странах мира — Сафонов

Москва, , 11:18 — REGNUM До конца 2018 года Ростуризм планирует открыть 50 национальных офисов в 29 странах мира, заявил сегодня, 16 мая, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на очередном заседании Совфеда РФ.

«Открытие российских туристических офисов в других странах позволит увеличить турпоток в Россию и, соответственно, будет способствовать развитию внутреннего туризма», — сказал Сафонов.

Сфера туризма играет важную роль в экономике страны, подчеркнул глава Ростуризма