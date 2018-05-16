Назначен новый исполнительный директор «Магнита»

Москва, , 10:51 — REGNUM Исполнительным директором «Магнита» назначена Ольга Наумова, которая имеет более чем 20-летний опыт работы на высших управленческих позициях в различных отраслях. Об этом говорится в сообщении розничной сети.

«ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о назначении Ольги Наумовой на должность исполнительного директора сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Наумова будет отвечать за коммерческий блок, операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, маркетинг, эксплуатацию, ценообразование и логистику.

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