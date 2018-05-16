Министр обороны Монголии: «Тува – это сказка»

Кызыл, , 10:33 — REGNUM Официальная делегация Тувы, которая под руководством главы республики Шолбана Кара-оола находится сейчас в Монголии, провела ряд важных правительственных встреч, в ходе которых обсуждались пути расширения торгово-экономических, культурных и туристических контактов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из официального сообщения республиканских властей следует, что Тува уже многое предприняла, чтобы деловые связи с соседями уже с 2018 года вышли на качественно новый уровень. В частности, речь идёт об изменении маршрута федеральной трассы «Енисей» (она теперь выходит к КПП «Хандагайты — Боршоо»). С 2017 года началась реконструкция этой дороги и обустройство придорожных объектов, которые призваны оживить транспортный поток в сторону Монголии. Кроме того, подчёркивается, что Тува добилась для своей таможни от федеральных властей права декларировать товары, востребованные у соседей.

Уже в текущем, 2018 году Тува готова экспортировать в Монголию деловой лес и пиломатериалы, в которых нуждаются приграничные аймаки Монголии. Также республика рассчитывает продавать монголам продукцию Кызылской птицефабрики и иные промышленные и продовольственные товары, производимые в Туве и регионах Енисейской Сибири.

Министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд, приветствуя Шолбана Кара-оола в ходе одной из встреч, сказал, что «Тува — это настоящая сказка», и пообещал поддерживать республику.

Сказка — сказкой, но, судя по официальной информации республиканского правительства, по итогам 2017 года уровень безработицы в Туве составил 18,3% (2016 год — 16,6%) и возрос на 1,7 процентного пункта по сравнению с 2016 годом. Общая численность безработных составила 23,1 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 8,4%. На фоне роста заработной платы среднедушевые денежные доходы населения снизились на 3,2% (13 661,3 рубля), реальные располагаемые денежные доходы — на 7,8%. Отрицательная динамика доходов населения обусловлена снижением общего объема денежных доходов (снижение на 2,3%).

Зато в республике традиционно наблюдается естественный прирост населения, рождаемость преобладает над смертностью в 2,5 раза.