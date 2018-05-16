Более 700 млн рублей нецелевых расходов выявила СП РФ в Хабаровском крае

Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Нецелевое использование бюджетных средств в размере 756 млн рублей выявлено аудиторами Счетной палаты России при проверке расходов на строительство дамбы в Южном округе Хабаровска для защиты города от наводнений. К тому же, СП РФ выявила, что, в результате корректировки проектной документации, стоимость работ превысила первоначальную, одобренную госкомиссией, на 394,6 млн рублей. Из бюджета Хабаровского края уже взыскано 680 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из аудита Счетной Палаты РФ, проектом строительства дамбы предусмотрены элементы, не относящиеся к определению гидротехнического сооружения. Также деньги расходовались на реконструкцию портового сооружения, собственником которого является не государство, а акционерное общество «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота». На эти цели были направлены средства, в том числе из федерального бюджета.

Аудиторы СП РФ выяснили, что проектная документация на строительство дамбы была откорректирована. В итоге стоимость работ превысила первоначальную сумму, одобренную госкомиссией, на 394,6 млн рублей.

«Объём стройматериалов был сокращен на сумму 117 млн рублей, но корректировка госконтракта не производилась. За неисполнение обязательств по госконтракту с подрядчиков не было взыскано 15,5 млн рублей», — указали в своём отчете аудиторы СП РФ.

По итогам проверки СП РФ направила письма в правительство России, Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу. Минфин РФ уже взыскал из бюджета Хабаровского края более 680 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт высказал претензии к федеральным структурам, отвечающим за строительство гидротехнических сооружений, способных защитить регион от наводнений. Резкую критику Шпорта вызвало то, что вместо необходимых, по его словам, 20 млрд рублей, федеральный центр выделил только 4,7 млрд.

«В первую очередь средства требуются на завершение работ в Южном округе Хабаровска, на строительстве дамбы. А также на возведение дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Требуется решение вопроса по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели», — сказал в марте губернатор Хабапровского края.

Как видим, сразу вслед за словами главы региона последовала проверка СП РФ, которая не только не добавит денег на строительство дамб, но и лишит даже того, что уже есть.

В марте Вячеслав Шпорт поставил вопрос о нехватке средств на защиту региона от наводнений перед полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

Впрочем, ликвидация последствий наводнения 2013 года и без проблем с дамбами обросла немалым количеством скандалов.

В мае 2017 года активисты регионального ОНФ, побывав в рейде в селе Мариинское Ульчского района, которое в рапортах краевых властей значилось, как «восстановленное после наводнения», выяснили, что дома, возведенные для подтопленцев, непригодны для проживания.

После сигнала ОНФ в ситуацию вмешался губернатор:

«Два года прошло, а мы только сегодня от активистов ОНФ, узнаем, что в домах, которые построены, люди жить не могут!», — заявил Шпорт.

Тогда краевые власти взялись дома восстановить — во второй раз.

В 2013 году Хабаровский край накрыло одно из самых сильных в истории наводнений. Без жилья и имущества остались более 50 тыс. человек, было подтоплено более 3,5 тыс. жилых домов, более 8 тыс. дачных участков, 21,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Комсомольске-на-Амуре. Там вода угрожала прорвать «Мылкинскую дамбу», что грозило бы городу полным затоплением и страшной катастрофой. Горожане и военные, МЧС буквально руками удержали наливные дамбы, чем спасли город от наводнения.

Хватит региону денег на защиту от наводнений или нет? Вопрос пока открыт.