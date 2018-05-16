Бесплатный сыр: выберется ли Зауралье из долговой ямы?

Курган, , 09:28 — REGNUM Министерство финансов России подписало с правительством Курганской области соглашение о предоставлении региону 13 млрд рублей дотации из федерального бюджета в 2018 году. Но при этом выдвинуло ряд трудновыполнимых условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Сумма госдолга Курганской области составляет 16,6 млрд рублей. Напомним, правительство Зауралья на прошлой неделе объявило новые аукционы на открытие шести кредитных линий на общую сумму 3,5 млрд рублей сроком на три года под 7,853% годовых для погашения дорогих коммерческих кредитов, которые составляют 9,5 млрд рублей, или 57% от общей суммы госдолга.

Федеральная помощь поможет региону вылезти из долговой ямы.

Однако Минфином предписано увеличение налоговых и прочих поступлений по консолидированному бюджету на 3,7% к уровню 2017 года. Далее необходимо увеличить объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, на 6,5%. Непременно следовать дорожной карте майских указов президента. А также увеличить долю работников предприятий малого и среднего бизнеса, снизить число безработных. В Зауралье уровень безработицы один из самых высоких в стране и составляет 8,9%. Иначе сумма дотации сократится на 5%.

Доходы бюджета Курганской области за январь — март 2018 года составили 8,5 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кстати, расходы за этот период составили 8,3 млрд рублей, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 4,7%. Профицит — 173 млн рублей.

Что касается увеличения объёма инвестиций, то директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин призвал руководителей моногородов Далматово и Варгаши активнее привлекать резидентов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для увеличения инвестиционного климата резидентам ТОСЭР предоставляют ряд налоговых льгот: во внебюджетные фонды, по налогу на прибыль, налогу на имущество, а также земельному налогу.

Главам курганских моногородов необходимо провести рекламную кампанию возможностей муниципалитетов и ТОСЭР, максимально доступно объяснить потенциальным инвесторам механизм вхождения в ТОСЭР.

«Все показатели, которые у нас есть по соглашению с Минфином, должны быть обязательно исполнены в текущем году, другого не допускается», — не оставил выбора первый заместитель главы региона Виктор Сухнев.

Читайте ранее в этом сюжете: Вельможные драки, снятые плакаты и мусор страстей: главное в Зауралье