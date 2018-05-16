На Алтае знают, как защитить экономику региона от санкций США

Барнаул, , 07:40 — REGNUM Власти Алтайского края вырабатывают меры, которые предотвратят либо минимизируют возможный ущерб от антироссийских санкций, введённых министерством финансов США. Об этом губернатор Александр Карлин заявил накануне в ходе встречи с журналистским сообществом региона, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава края не стал скрывать, что ограничительные меры могут опосредованно влиять на экономику регионов России, в том числе и Алтайского края. Вместе с тем, он полагает, что, принимая во внимание эти санкции, следует диверсифицировать внешнеэкономические связи региона.

«Они должны быть более множественными и менее зависимыми от одного или нескольких партнеров. Это совершенно очевидный вывод, и наши промышленники и производители товаров сейчас именно такой работой и занимаются. В нашей внешнеторговой деятельности мы стараемся делать больший упор на восточные векторы — государства Юго-Восточной и Центральной Азии», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

По его словам, конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.

«Мы только что направили нашу торгово-экономическую миссию в одну из республик Центральной Азии. Уже в этом году официальная делегация нашего края во главе с моим заместителем Виктором Мещеряковым побывала в Узбекистане. Сейчас наша официальная делегация находится в прикаспийском Азербайджане. И подобные контакты — часть нашей постоянной системной работы», — отметил глава Алтайского края.

По его мнению, эта работа, а также расширение географии и номенклатуры поставок алтайской продукции, помогут сделать региональную экономику менее уязвимой от санкций.

Напомним, США уже не первый год пытаются оказать давление на Россию при помощи ограничительных мер. В начале апреля 2018 года санкции вновь расширились (ряд российских бизнесменов и подконтрольных им компаний поместили в черный список). В ответ на это Россия подготовила законопроекты о контрсанкциях и об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций.

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