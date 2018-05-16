Нефть на максимальных значениях

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти завершились 15 мая в небольшом плюсе. На американской сессии цена на Brent снижалась до $77,88 на фоне общего укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Это произошло после выхода данных по розничным продажам в США. Затем последовал подъем после обновления Вашингтоном антииранских санкций.

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы «черного золота» в США за неделю до 11 мая увеличились на 4.845 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 3.369 млн баррелей, дистиллятов — на 0.768 млн. баррелей.

Сегодня, 16 мая, на торгах в Азии по нефти наблюдается незначительный рост котировок. Цена корректируется к вечернему снижению.

Возобновление санкций США в отношении Ирана остается в центре внимания рынка. Ожидается, что сегодня цена на Brent сохранит боковое движение в диапазоне 77,55 — 79,45.

Напомни, 15 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,25%, до $78,43 за баррель, WTI — на 0,53%, до $71,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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