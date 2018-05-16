Рубль отступает

Москва, , 07:09 — REGNUM По итогам торгов 15 мая курс доллара сократил потери против российской валюты, которые он понес во время ралли нефтяных котировок после выхода Штатов из сделки с Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Укрепление американской валюты на рынке Форекс началось с европейской сессии и усилилось после публикации данных о розничных продажах в США. Трейдеры покупали доллар, так как доходность десятилетних облигаций достигла отметки 3.095%, максимальной с 2011 года.

Во время укрепления доллара США снижалась цена на нефть, поэтому покупателям доллара удалось поднять курс до 62,77 руб.

Против единой валюты рубль закрылся в небольшом плюсе, поскольку евро подвергся распродаже на валютном рынке Форекс.

Курс доллара восстановился до ценового разрыва (62,58−63,23), который образовался 10 мая после праздника 9 мая. Если цена к нему вернулась, значит в ближайшие два дня она поднимется до 63,23 руб.

Аналогичной ситуации стоит ожидать от пары евро/рубль. «Евробыкам» нужно закрыть разрыв 74,50−75,00 руб. Уровни 63,23 руб. за доллар и 75,00 руб. за евро, остаются целевыми уровнями для рублёвых пар на текущую неделю.

Во вторник, 15 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 46 коп. (+0,76%), до 62,32 руб., курс евро понизился на 2 коп. (-0,02%), до 73,76 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (+103,70%), евро/рубль — 412,4 млн евро (+74,37%).

Читайте также: Перспективы рубля неочевидны