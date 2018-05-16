PwC: Россия в пятерке стран с высокой экономической преступностью

Лондон, , 05:41 — REGNUM Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела опрос «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании» среди организаций в 54 странах, сообщает РБК.

PwC уточняет, что под понятием «преступление» в опросе понимались не уголовно-наказуемые деяния, а действия, которые сами компании рассматривают как преступления.

По их данным, Россия разделяет с Угандой четвертую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем экономических преступлений (66%).

Однако данные PwC не дают однозначного ответа на вопрос, растет ли уровень экономической преступности в России, признают сами авторы исследования.

Напомним, международная сеть компаний PwC (штаб-квартира в Лондоне) занимается консалтингом и аудитом. Входит в так называемую большую четверку аудиторских компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в PwC заявили, что самый большой риск для развития предпринимательства в 2018 году связан с киберугрозами. Такого мнения, по ее данным, придерживаются бизнесмены.

Другим источником риска названы геополитическая нестабильность, возрастание темпов технологических изменений, а также протекционизм.

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