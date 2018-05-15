Германия надеется сохранить сделку с Ираном без США

Брюссель, , 21:48 — REGNUM Правительство Германии намерено сохранить «ядерную сделку» с Ираном без США, 15 мая передает агентство Reuters.

Заявление об этом сделал министр экономики Германии Хейко Маас в преддверии переговоров с коллегами из Франции, Великобритании и Ирана в Брюсселе.

«Мы проведем этот вечер для того, чтобы сохранить иранское соглашение без Соединенных Штатов, — сообщил Маас журналистам. — Мы хотим услышать, какие ожидания есть в Иране, как можно повлиять на санкции, введенные и навязываемые Соединенными Штатами».

Напомним, 8 мая Соединенные Штаты вышли из международного соглашения по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана и всех его контрагентов, в том числе из ЕС, будут введены жесткие экономические санкции.

Западноевропейские страны, участвующие в сделке 2015 года, — Великобритания, Франция и Германия — ранее неоднократно заявляли о необходимости сохранить соглашение.

Официальные лица Ирана не хотят «пересматривать» ядерное соглашение, но «не испытывают оптимизма» в отношении планов стран ЕС сохранить сделку в условиях американского давления.

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