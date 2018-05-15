Темпы роста цен в Мордовии ниже, чем в среднем по России

Саранск, , 20:18 — REGNUM Инфляция в Мордовии по итогам апреля составила 0,2%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 0,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Максимальный темп роста цен в течение месяца наблюдается в группах продовольственных товаров и услуг — 0,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2% в апреле.

С начала 2018 года наиболее значительно увеличились цены на продовольственные товары — рост составил 0,9%. Услуги подорожали на 0,6%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,5%.

Напомним, в течение 2017 года в Мордовии фиксировалась дефляция по итогам марта, мая, июня, августа и сентября. А среднегодовой показатель роста цен был ниже, чем в среднем по регионам России: в Мордовии — 1,1%, на фоне российского показателя в 2,5%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний показатель инфляции в России за апрель составил 0,4%. С начала года все товары и услуги подорожали на 1,2%.

При этом недельная инфляция держится на уровне 0,1% в течение девяти недель подряд.

Согласно прогнозам Минэкономразвития России и Центробанка, по итогам 2018 года инфляция может составить 4%.