Таджикистан ввел налог на въезд автомобилей из Узбекистана

Душанбе, , 19:37 — REGNUM С 11 мая Таджикистан ввел страховые взносы на въезд транспортных средств из Узбекистана, сообщает 15 мая Avesta со ссылкой на начальника отдела кадров и информации государственного унитарного предприятия (ГУП) «Таджиксугурта» (Таджикгосстрах) Аломудина Алиева.

По его словам, размер страховых пошлин зависит от марки транспортного средства. До 11 мая узбекистанские автовладельцы въезжали на территорию Таджикистана без взимания платы, тогда как Узбекистан берет пошлины с момента открытия госграницы между странами.

Страховка выдается на один месяц. Она позволяет владельцу транспортного средства пересекать границу неограниченное количество раз. На легковой транспорт размер взноса составляет 461,25 сомони (3211 рубль).

Водителям микроавтобусов придется заплатить 553,5 сомони (3853 рубля), автобусов — 615 сомони (4281 рубль), грузовиков — 768,75 сомони (5351 рубль), мотоциклов — 215,25 сомони (1498 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая между Ташкентом и Ходжентом запущено регулярное автобусное сообщение. Протяженность маршрута составляет 174 км, а время в пути — 4,5 часа.

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