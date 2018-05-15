Костромские теплосети: «путь в никуда»

Кострома, , 18:57 — REGNUM В 2018 году в Костроме планируют отремонтировать 11,5 километров тепловых сетей, сообщает пресс-служба губернатора области. В прошлом году было отремонтировано 11,95 километров, из них 10, 5 километров починили МУП «Городские сети», 1,45 километров — ПАО «ТГК-2»

По данным специалистов, такой объем ремонтных работ недостаточен для качественной подготовки к отопительному сезону.

«По сравнению с отопительным периодом 2016−2017 годов, в текущем сезоне у нас отмечен значительный рост повреждений на тепловом хозяйстве в Костроме. Мы настаиваем на корректировке инвестиционных программ сетевых организаций с увеличением объемов ремонтных работ минимум в два раза», — отмечает директор департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области Марк Красильщик.

«Предприятие ТГК-2, в частности, не в полном объеме использует амортизацию на инвестиционные цели. Источники есть, но значительная часть средств, которые можно реально использовать на модернизацию и перекладку сетей для повышения качества услуг, используются недостаточно эффективно», — сообщает директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Солдатова.

В связи с этим губернатор области Сергей Ситников потребовал «провести мероприятия, связанные с поиском всех необходимых решений», так как «сегодня городское сетевое хозяйство опирается, прежде всего, на работу прежних поколений. Они сформировали это хозяйство, а сейчас оно только латается, ремонтируется, при этом серьезных работ, связанных с модернизацией и перекладкой, не проводится. Это путь в никуда».

ИА REGNUM отмечает, что отопление города Костромы обеспечивает одна из крупнейших в ЦФО теплоэнергетических компаний «ТГК-2», учрежденная РАО «ЕЭС России». Финансовый отчет компании за 2017 год доступен по этой ссылке.