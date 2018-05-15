Ростуризм ожидает удешевления отдыха в Крыму после открытия моста

Москва, , 18:46 — REGNUM Открытие моста через Керченский пролив приведёт к удешевлению отдыха в Крыму и увеличению туристического потока на полуостров уже в 2018 году, считает глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Открытие моста через Керченский пролив приведёт к удешевлению отдыха на Крымском полуострове, так как передвижение на автомобильном транспорте — один из самых экономичных способов для путешествия», — приводит его слова РИА «Новости».

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Как отметил Сафонов, в Ростуризме ожидают, что в 2018 году количество туристов на полуострове увеличится по меньшей мере на один миллион.

«Это означает, что общее число гостей в республике превысит шесть миллионов человек», — сказал глава Ростуризма.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая президент РоссииВладимир Путинпринял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.

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