Ростуризм ожидает удешевления отдыха в Крыму после открытия моста

Москва, 15 мая 2018, 18:46 — REGNUM Открытие моста через Керченский пролив приведёт к удешевлению отдыха в Крыму и увеличению туристического потока на полуостров уже в 2018 году, считает глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
«Открытие моста через Керченский пролив приведёт к удешевлению отдыха на Крымском полуострове, так как передвижение на автомобильном транспорте — один из самых экономичных способов для путешествия», — приводит его слова РИА «Новости».
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Как отметил Сафонов, в Ростуризме ожидают, что в 2018 году количество туристов на полуострове увеличится по меньшей мере на один миллион.
«Это означает, что общее число гостей в республике превысит шесть миллионов человек», — сказал глава Ростуризма.
Как передавало ИА REGNUM, 15 мая президент РоссииВладимир Путинпринял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 5:30 утра по московскому времени.
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